Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'da cip ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.

Cumali Demir idaresindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali Adamhasan yönetimindeki 01 J 0253 plakalı özel halk otobüsü, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3890 ile 4002 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.

Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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