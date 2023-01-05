﻿Çocuk parkında cinayet

İHA'nın haberine göre, olay 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Mustafa Ç., iddiaya göre okuldan tanıdığı M.K.’nin (17) ayrıldığı kız arkadaşıyla sevgili oldu.

Bu duruma sinirlenen M.K., Mustafa Ç.’yi konuşmak için bir çocuk parkına çağırdı. Mustafa Ç., arkadaşıyla birlikte parka giderek M.K. ile buluştu. Konuşmaya başlayan Mustafa Ç. ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

M.K. ile yanındaki arkadaşları Mustafa Ç.’yi darp edip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Mustafa Ç.’nin yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert K.’yı de dövüp kaçtı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa Ç. ile arkadaşı Mert K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mustafa Ç., gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert K.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı.

Mustafa Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Mahalle Muhtarı Ali İnce, akşam gençlerin kız yüzünden kavga ettiğini ve bir kişinin bıçaklanarak öldüğünü söyledi.