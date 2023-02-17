17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor

Adana’da depremde yıkılan binaların molozları Rüzgarlı Tepe’de apartman isimleri ve eşyaları ile birlikte muhafaza ediliyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:42
Takip Et

Adana’da çöken binaların molozları eşyalarıyla birlikte korunuyor

Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
+
Aa
-

Adana’da yıkılan binaların molozları Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla Rüzgarlı Tepe olarak bilinen bölgeye getirildi.

Binaların molozları ayrı alanlara dökülerek etiketlendirildi. Binalardan çıkan eşyalar, apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi.

Bölgedeki etiketlendirme ve güvenlik tedbirlerini denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Her apartmanın molozu ayrı ayrı döküldü ve eşyaları ayrı ayrı konuldu. Bu uzun süre böyle kalır ve korunur. Kimse endişe etmesin” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
2
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.