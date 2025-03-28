Adana'da dehşet Anları: 20 Milyon lira haraç isteyip otomobilin kurşunlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da inşaat mühendisi A.Y., eski ortağı E.Ç.'ye 20 milyon lira haraç isteyip, otomobiline 6 el kurşun sıktı. Olay sonrası polis yaptığı çalışmada, A.Y. ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Mart saat 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat mühendisi E.Ç.'yi telefonla arayan eski ortağı A.Y., iddiaya göre, "Benim işlerimi bozdun. Senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon lira ceza kestim. Ödemezsen kötü olur" dedi. Bu aramayı önemsemeyen E.Ç.'nin sokakta park halindeki otomobiline tabancayla 6 el ateş edildi. Silahlı saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin kurşunlandığını gören E.Ç.'nin ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da dehşet Anları: 20 Milyon lira haraç isteyip otomobilin kurşunlattı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.Y. (46), Y.S. (23), İ.C.K.'nin (21) bulunduğu otomobille sokağa gelen S.Y.'nin (21) silahlı saldırıyı düzenlediğini belirledi. Baskınlar yapan ekipler, 4 şüpheli ile E.Ç.'nin eski ortağı A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile otomobildeki 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adana'da dehşet Anları: 20 Milyon lira haraç isteyip otomobilin kurşunlattı

Adana'da dehşet Anları: 20 Milyon lira haraç isteyip otomobilin kurşunlattı

Adana'da dehşet Anları: 20 Milyon lira haraç isteyip otomobilin kurşunlattı

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