Adana'da dehşet anları... Tarlada başından vuruldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da dehşet anları... Tarlada başından vuruldu!

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada silahla başından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Bünyamin Çatak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Bünyamin Çatak (32), tarlada silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çatak, hayatını kaybetti.

x.jpgOlay, gece saatlerinde ilçedeki Koyunevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Çatak'ın silahla başından vurulmuş halde tarlada yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Çatak, kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Çatak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
İETT otobüsünde taciz iddiası: Kendini tokatlayıp küfürler savurdu
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret! Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret!
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Çağın hastalığı MS belirtisi olabilir! Uzmanlar diş ağrısı çekenler 'Aman dikkat' diyerik uyardı
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'
Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'