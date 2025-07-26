Adana'da dehşet! Annesini sopayla döverek öldüren cani hakkında karar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da dehşet! Annesini sopayla döverek öldüren cani hakkında karar

Adana'da para vermediği için annesi sopayla döverek öldürmüştü. Cani hakkında karar verildi.

Olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Adana Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi.

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Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darp etti. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp bayıldı.

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Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak "Annem bayıldı" diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darp edildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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