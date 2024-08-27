Adana'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Tufanbey ilçesine bağlı Bozgüney mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Adana'nın Tufanbey ilçesinde saat 106.22 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bozgüney mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 8.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bozgüney, Adana il merkezine 200 km, Tufanbeyli ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır.

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