Adana'da deprem

Adana'nın Tufanbey ilçesinde saat 106.22 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bozgüney mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 8.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Bozgüney, Adana il merkezine 200 km, Tufanbeyli ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 27, 2024
BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) https://t.co/IYQwYmc0Qz
27.08.2024, 16:22:34 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 8.4 km#Kandilli