Adana'da dev sahte akaryakıt operasyonu: Tam 7 milyon lira değerinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da dev sahte akaryakıt operasyonu: Tam 7 milyon lira değerinde

Adana'da 38 yaşındaki İlhami A'nın, atık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, inceleterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlendi. Yakalanan şahıs, satış yapmadığını söyledi.

Adana il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi İlhami A.'nın, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

182 BİN LİTRE SAHTE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ayrıca kolay ulaşılamaması için depoyu bataklık olan bölgeye kurduğu saptandı. Bu tespitler sonrası depoya operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

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Dev yakıt tanklarında bulunan akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 280 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İlhami A., ifadesinde, "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyorum" dedi.

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İlhami A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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