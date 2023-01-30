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Dışarıdan sipariş ettiği yemekten bakın ne çıktı. Küçük kız hayatını şokunu yaşadı

Adana’da ekmek arası tavuk siparişi veren 10 yaşındaki kız çocuğunun yiyeceğinden tırtıl çıktı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:58
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Adana'da dışarıdan sipariş verilen yemekten tırtıl çıktı

Dışarıdan sipariş ettiği yemekten bakın ne çıktı. Küçük kız hayatını şokunu yaşadı
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İHA’nın haberine göre, Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden G.O.Y. (44) 10 yaşındaki kızına, oğlu ve yeğenine restorandan ekmek arası tavuk siparişi verdi.

Bir süre sonra çocuklar gelen siparişi yemeye başladı. G.O.Y.'ın kızı bir kaç kez ısırdıktan sonra ekmeğin içinde tırtıl görünce şoke oldu.

Hemen durumu babasına söyledi. Baba da restorana ulaşarak şikâyetini dile getirdi.

"GECE BOYUNCA UYUMADIM"

Küçük kız, ekmekten bir kaç lokma aldıktan sonra tam ısıracakken tırtılı fark ettiğini belirterek, "Gece boyunca uyuyamadım. Hep ya içinde başka tırtıl varsa yediysem diye düşündüm. Kardeşim ve kuzenimde bizde de varsa fark etmeyip yediysek diye korktu. Neyse ki bir şey olmadı. Ekmek içinde tavuğun dışında marulda vardı sanırım ondan çıktı" dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Baba G.O.Y. ise hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "Bu süreci sadece daha dikkatli olmaları için başlatacağım. Dikkatli olsunlar ki başkasının başına gelmesin" diye konuştu.

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murat
30.01.2023 15:31
çarşıdan pazardan hazır yiyecek almayınız. yada kesin bilip güvendiğiniz yerden alınız. yoksa ne yediğinizi bilmezsiniz. paranızla rezil olursunuz..  
 
Hamit Seki
30.01.2023 15:04
Tavuk pahalı olduğundan diğer organik gıdalar ekliyorlar artık. Yoksa masrafı kurtarmaz, yakında kelebek, karınca gibi doğal besinleri de göreceğiz, gidişat bu alışmalıyız.  
 
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