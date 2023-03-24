﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir ekmek satıcısı ile market sahibi arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, seyyar ekmek satıcısı Mehmet T. ile mahalledeki marketin sahibi Zübeyir A. arasında öğleden sonra tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Mehmet T. akşam saatlerinde kayınbiraderi Mahmut Taş'ı da yanına alarak Zübeyir A.'nın iş yerine gitti.

İki taraf arasında yeniden tartışma çıktı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahmut Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zübeyir A.'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.