Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı

Adana polisi, kent genelinde eş zamanlı denetimlerde 19 bin 544 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. GBT sorgusunda çeşitli suçlardan araması olan 106 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi. 1936 polisin katıldığı uygulamaya, helikopterle de destek verildi.

Uygulama noktalarını gezen Asayiş Şube Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, görevli polislerle sohbet edip, başarı diledi. 19 bin 544 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi yakaladı. 8 bin 18 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis çeşitli kabahatlerden 26 motosikleti trafikten men ederken, 279 araç sürücüsünü ise trafik kurallarına uymamaktan 4 milyon 299 bin 585 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Umuma açık 105 mekanın denetiminde ise kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye de 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 34 gram sentetik kannabinoid, 23 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

Adana’da eş zamanlı denetim! 106 suçlu yakalandı

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