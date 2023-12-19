Adana’da eski devlet hastanesinde yangın

Kaynak: İHA
Adana' eski devlet hastanesinde yangın çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kandemir, eski devlet hastanesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. İki işçinin mahsur kaldığı belirtilen yangının ardından, itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

adanayangin.jpgHastanenin deposunda çıktığı öğrenilen yangın, bir süre sonra tüm binayı sardı. Depoda kimyasal maddelerin de bulunmasından kaynaklı olarak binada birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA)’da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için olay yerine sevk edildi.

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Ekiplerim yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Hastanenin yanan deposunda deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin olduğu öğrenildi.

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İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, eski Adana Devlet Hastanesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kandemir yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtirken, "Yangının içten yanmalı olarak, kimyasal bazlı maddelerin olduğu, kullanılmayan malzemelerin olduğu arkadaşlarımız tarafından görülmüştür. Ekiplerimiz o saatten bu yana yaklaşık 30 araç, 20 arazöz ile müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün araçları, ASKİ'ye bağlı tankerlerle müdahale ediyoruz. Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. Daha sonra detaylı bilgi aktaracağız" dedi.

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