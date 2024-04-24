Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı
Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, annesini ve ağabeyinin ayaklarına saldırarak yaraladı. Yaralı aile fertleri hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde evden kaçan pitbull cinsi köpek, kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli’nin ayağına saldırdı.

Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli ve ağabey Cengiz Saçıkırli yardıma koştu.

Ancak hırçınlaşan köpek onların da ayaklarını ısırdı.

Yaralanan aile fertleri çevredekilerin müdahalesi etmesiyle köpeğin saldırısından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek ise Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek barınağa teslim edildi.

Öte yandan köpeğin aile üyelerine saldırdığı anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202-1.jpg

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202-2.jpg

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202-3.jpg

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202-4.jpg

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202-5.jpg

pitbull-cinsi-kopegin-sahibine-ve-ailesi-44202.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı Yaşam
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı
Mehmet Tolga Akalın: 3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek Gündem
Mehmet Tolga Akalın: 3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı Yaşam
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı
Aliyev 3 ülke saydı: Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyorlar Dünya
Aliyev 3 ülke saydı: Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyorlar
Afrika’dan yola çıktı, Türkiye’ye de giriş yaptı. Komşuda korkutan görüntüler Gündem
Afrika’dan yola çıktı, Türkiye’ye de giriş yaptı. Komşuda korkutan görüntüler
Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı Gündem
Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı