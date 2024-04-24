Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde evden kaçan pitbull cinsi köpek, kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli’nin ayağına saldırdı.

Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli ve ağabey Cengiz Saçıkırli yardıma koştu.

Ancak hırçınlaşan köpek onların da ayaklarını ısırdı.

Yaralanan aile fertleri çevredekilerin müdahalesi etmesiyle köpeğin saldırısından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek ise Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek barınağa teslim edildi.

Öte yandan köpeğin aile üyelerine saldırdığı anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.