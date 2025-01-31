Adana’da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma düştü

Adana'nın Feke ilçesindeki kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Kazada 1 kişi jayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

kamyonett.webpEdinilen bilgiye göre kaza, Sülemişli Mahallesi'nde meşydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan Kozan'a sebze almak için gelen 52 ADE 426 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Fahri Yiğit, virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonetle uçurumdan aşağı düştü.

kamyonet.jpg Kazada sürücü yaralanırken yanındaki İsmail Şen (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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