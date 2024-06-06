Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazanın etkisiyle yerinden çıkan bagaj kapağının karşı şeride fırlayıp başka bir araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Adana-Osmaniye TEM otoyolunda meydana geldi.
İddiaya göre, Bahri Varış'ın kullandığı 06 AF 7047 plakalı Fiat marka otomobil, otoyolda karayollarının asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada dizilen dubalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle döne döne aracın arka kısmını bariyerlere vurdu.
Çarpmanın etkisiyle Fiat marka aracın arka bagaj kapağı yerinden çıkarak karşı şeritten gelen Fatih Orhan idaresindeki 50 AEH 676 plakalı Isuzu marka boş yakıt tankerinin camına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü, aracı bariyere çarparak durdurdu.
Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar Adana Şehir ve Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.