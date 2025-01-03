Adana'da Ferdi Tayfur’a büyük vefa

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da Ferdi Tayfur’a büyük vefa

Dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaş fotoğrafını dört bir yana astı. Usta sanatçının memleketinde şarkıları çalınıyor.

Adanalı ünlü sanatçı Ferdi Tayfur dün Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Cumartesi günü İstanbul'da törenin ardından toprağa verilecek. Sanatçının Adanalı hemşehrileri de onu unutmayarak vefa örneği gösteriyor. Kozan ilçesinde Mehmet Akif Armağan isimli bir vatandaş ilçenin her tarafına Tayfur'un fotoğraflarını astırdı. Bununla da yetinmeyen Armağan kamyonetinden sinevizyon eşliğinde Tayfur'un kliplerini sinevizyon şeklinde gösterip, şarklarını tüm Kozanlılara dinletti.

Armağan, "Dün aldığımız acı bir haberle Adanalı olarak derin bir üzüntüye kapıldık. Adanalı hemşehrimiz Ferdi Tayfur'u kaybetmek bizi derinden yaraladı. Biz de bugün kendimizce ahde vefa için fotoğraflarını astık. Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Çok büyük bir değeri kaybettik. Onun ölümüyle bir devir kapandı. Üzüntümüz çok büyük. Aracımızla kliplerini gösteriyoruz. Bir nebze olsun acımızı dindirip, Ferdi Tayfur'u da halkımıza son bir kez göstermek istedik. Ne kadar büyük bir usta olduğunu görsünler istedik. Vatandaşlar da bu durum karşısında duygulu anlar yaşadı. O bir şarkıcı değil Ferdi Babaydı" dedi.

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Sokakta Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan, fotoğraflarını gören Selma Karabudak ise, "Çok üzgünüm, hemşehrimizi kaybettik. Sokaklarda şarkılarının çalınması da duygulandırdı beni" diye konuştu.

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Ali Beldaş isimli vatandaş ise, "Acımız çok büyük devletimizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Adana'da Ferdi Tayfur’a büyük vefa

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