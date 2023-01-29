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Yolda yürürken yorgun merminin hedefi oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yürüdüğü esnada koluna yorgun mermi isabet eden 24 yaşındaki genç adam, yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 00:42
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Adanada genç adam yolda yürürken yorgun merminin hedefi oldu

Yolda yürürken yorgun merminin hedefi oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde, yürüdüğü sırada koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı.

Turgutlu Mahallesi'nde yürüyen Ferhat D. (24) kolundan kan geldiğini fark edince yoldan geçen bir aracı durdurarak Kozan Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede koluna mermi isabet ettiğini öğrenen genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ferhat D'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. (AA)

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