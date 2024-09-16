Adana'da genç kız bekçiyi kolundan bıçakladı! İşte son gelişme...

Adana'da bir bekçiyi kolundan bıçaklayarak yaralayan genç kız tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ve erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile tartışarak bekçiyi kolundan bıçakladı ve çevrede bıçakla tehditler savurdu. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı genç kız ve bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yiğitcan F.'yi gözaltına aldı. Genç kız ve arkadaşı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, genç kızı tutuklarken, Yiğitcan F.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.