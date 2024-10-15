Adana'da göl kıyısında önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da göl kıyısında önce sevgilisini öldürdü ardından intihar etti

Adana'da bir kişi, lüks otomobilin içerisinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp ardından intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Emre Naynal (37), kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer (40) ile göl kıyısına geldi.

Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, Emre Naynal'ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminal birimlere götürüldü.

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