Adana'da helikopter destekli huzur operasyon

Yapılan uygulama kapsamında, 12 bin 663 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi ve farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ UYGULAMAYA KATILDI

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Yüreğir ilçesinde Süleyman Vahit Caddesi'nde kurulan uygulama noktasını ziyaret etti. Arıkan, polislerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

"DEVLET HER ZAMAN 18 YAŞINDA"

Adana'da uygulamaların sıklaştırıldığını belirten Emniyet Müdürü Arıkan, “Bütün uygulamalar vatandaşlarımız için. Adana’da bütün kurumlar el birliğiyle çalışarak asayiş olaylarını sona erdirmeyi hedefliyoruz. Adli mekanizma da bize çok destek veriyor. Rutin uygulamalarımız devam etmekte ve bundan sonra da devam edecek. Devlet her zaman 18 yaşındadır” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ: "MAHALLEMİZDE ÇOCUKLARIN ÜSTÜNDE SİLAH VAR"

Bir vatandaş ise mahallelerinde silahlanmanın arttığını belirterek, “Polislerimiz yakalıyor ama mahkemede kişiler ‘Hoş geldiniz, sefa geldiniz’ denilerek bırakılıyor. Mahallemizdeki çocukların üstünde silah var. Motosikletli polisler dolaşsa mahalle tertemiz olur” şeklinde bir şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürü Arıkan, bu şikayet üzerine, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

EYLEMDE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, uygulama sırasında 10 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, 10 şarjör, 59 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici alet, 131 uyuşturucu hap ve farklı gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, kavşaklarda yapılan denetimlerde, dilencilik yapan 10 kişiye 14 bin 60 lira para cezası uygulandı.

TRAFFİK VE İŞ YERİ DENETİMLERİ YAPILDI

Ekipler, 4 bin 736 aracı kontrol etti, 2 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 26 araca ise 150 bin 22 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 157 umuma açık iş yerinin denetimi yapıldı ve 16 iş yerinde usulsüzlük tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.