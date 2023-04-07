Huzur ve güven uygulamasında bin 69 kişi gözaltına alındı

(AA)Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Ocak-31 Mart'ta kent genelinde huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 537 bin 463 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 1069 şüpheliyi gözaltına aldı, 2'si kurusıkı 17 tabanca ve 20 av tüfeği buldu.

Söz konusu dönemdeki uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında da 24 kilo 950 gram uyuşturucu, 30 bin 35 uyuşturucu hap, 3 bin 574 kök kenevir bitkisi, 3 bin 206 paket kaçak sigara, 741 litre kaçak ve sahte içki, 4 kilo 566 gram kaçak tütün, 121 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 100 liralık 1880 sahte banknot ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.