Adana'da iki arkadaşını öldüren genç hayatına son verdi

Adana’da bir genç, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki arkadaşını pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti.

KAYNAK: AA
Adana'da iki arkadaşını öldüren genç hayatına son verdi

Genç, iki arkadaşını sokakta vurdu

Olay, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Binen (22), otomobiliyle olay yerine geldi. Aracından indikten sonra pompalı tüfekle yol kenarında oturan Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut’u (33) vurdu. Palamut yaralanarak yere düştü. Kopal ise yakındaki bir fırına kaçtı.

Fırına sığınan arkadaşını da öldürdü

Binen, aracından aldığı diğer pompalı tüfekle fırına girdi. Fırında çalışanlar ve müşteriler panikle kaçtı. Binen, fırına sığınan Kopal’ı da vurarak öldürdü. Daha sonra dışarı çıkan Binen, başına ateş ederek intihar etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Binen ve Kopal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Palamut ise hastaneye kaldırıldı. Ancak Palamut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın nedeni araştırılıyor

Olayın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Binen ve Kopal’ın arasında daha önce husumet yaşandığı iddia edildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

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