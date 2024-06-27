Adana’da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı

Kaynak: İHA
Adana’da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bir iş yerine 20-25 kişilik bir grup, taş ve sopalarla saldırarak büyük zarar verdi.

Olay, Seda Düzenli Y. (33) tarafından işletilen bir kafe tazı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seda Düzenli Y. ile bir çift arasında yaşanan boşanma sürecinde, kadın suçlamalara maruz kaldı ve aralarındaki husumet arttı. Bu süreçte bir kişi iş yerine gelerek zarar verdiği iddialarıyla başlayan olaylar, daha sonra çiftin ailesi ve yakınlarının iş yerine taşınan saldırısıyla büyüdü.

Genç kadın, olayın ardından eşiyle birlikte iş yerinin içine kapanarak güvenlik sağlamaya çalıştı ancak grup, taş ve sopalarla iş yerine saldırdı. Camlar kırılırken, masa ve sandalyeler fırlatılarak iş yerinde büyük hasarlar oluştu.

Öfkeli grup saldırının ardından olay yerinden ayrılırken, Seda Düzenli Y. polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

aw235439-01.jpg

aw235439-02.jpg

Son Haberler
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü Video
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi Gündem
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı Video
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu Video
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu
Konyaspor yeni transferini duyurdu Spor
Konyaspor yeni transferini duyurdu
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü Gündem
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü
Almanya'da hesabını şaşıranları açıkladı Spor
Almanya'da hesabını şaşıranları açıkladı