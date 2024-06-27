Adana’da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı

Olay, Seda Düzenli Y. (33) tarafından işletilen bir kafe tazı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Seda Düzenli Y. ile bir çift arasında yaşanan boşanma sürecinde, kadın suçlamalara maruz kaldı ve aralarındaki husumet arttı. Bu süreçte bir kişi iş yerine gelerek zarar verdiği iddialarıyla başlayan olaylar, daha sonra çiftin ailesi ve yakınlarının iş yerine taşınan saldırısıyla büyüdü.

Genç kadın, olayın ardından eşiyle birlikte iş yerinin içine kapanarak güvenlik sağlamaya çalıştı ancak grup, taş ve sopalarla iş yerine saldırdı. Camlar kırılırken, masa ve sandalyeler fırlatılarak iş yerinde büyük hasarlar oluştu.

Öfkeli grup saldırının ardından olay yerinden ayrılırken, Seda Düzenli Y. polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.