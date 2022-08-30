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Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 06:20
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Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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