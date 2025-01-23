Adana'da kaçak makaron hilesine büyük darbe: 42 bin adet ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce piyasaya sürülen makaron kutularındaki bandrolün kesilerek, kaçak getirilen makaron kutularına basıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste, 42 bin makaron ele geçirildi.
Polis, daha önce piyasaya sürülen bandrollerin kesilerek toplandığını, ardından kaçak getirilen makaron kutularına yapıştırılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Bu yöntemle kaçak makaron kutularının bandrollü olarak satıldığı belirlendi.