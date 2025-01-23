Adana'da kaçak makaron hilesine büyük darbe: 42 bin adet ele geçirildi

Kaynak: İHA
Adana'da kaçak makaron hilesine büyük darbe: 42 bin adet ele geçirildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 42 bin makaron ele geçirildi. Polis, piyasaya sürülen bandrollerin kesilip, kaçak makaron kutularına yapıştırıldığını tespit etti. Bir şüpheli gözaltına alındı, operasyon sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce piyasaya sürülen makaron kutularındaki bandrolün kesilerek, kaçak getirilen makaron kutularına basıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste, 42 bin makaron ele geçirildi.

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Polis, daha önce piyasaya sürülen bandrollerin kesilerek toplandığını, ardından kaçak getirilen makaron kutularına yapıştırılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Bu yöntemle kaçak makaron kutularının bandrollü olarak satıldığı belirlendi.

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