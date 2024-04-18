Adana'da kahreden olay: 9 aylık hamile kadın feci şekilde can verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu Nur Abbud isimli kadın, Karataş Bulvarı'nda eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü.

9 aylık hamile kadın, bu sırada Ali Davarcı idaresindeki yolcu otobüsünün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

ANNE KURTARILAMADI

Abbud, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdud’un bebeği ise ameliyat ile alındı. Bebeğin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan otobüsün sürücüsü Ali Davarcı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.