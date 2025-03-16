Adana'da kan donduran cinayet! Güvercin kafesi yüzünden kuzenini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da kan donduran cinayet! Güvercin kafesi yüzünden kuzenini öldürdü

Adana'da sattığı güvercin dolabının parasını alamayan şahıs kuzenini öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Y. (29), bir hafta önce kuzeni Yakup Y.'ye (27) sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı.

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Sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yakup Y.'ye sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yakup Y., kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yakup Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Y.'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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