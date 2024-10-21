Adana'da kavşakta su içen köpek elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Trafik lambasının yanındaki su birikintisinden su içen köpeğin aniden yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan Belediyesi ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi ve polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan incelemelerde, yeşil trafik lambasının yandığı sırada meydana gelen elektrik kaçağının önce refüjdeki su birikintisine, ardından caddeye sızan su birikintisine akım verdiği tespit edildi.

Su içerken elektrik akımına kapılarak ölen köpek, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.