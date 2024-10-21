Adana'da kavşakta su içen köpek elektrik akımına kapılarak öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da kavşakta su içen köpek elektrik akımına kapılarak öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, kavşaktaki su birikintisinden su içen sahipsiz bir köpek, trafik ışıklarındaki elektrik kaçağından kaynaklanan akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Trafik lambasının yanındaki su birikintisinden su içen köpeğin aniden yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan Belediyesi ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi ve polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan incelemelerde, yeşil trafik lambasının yandığı sırada meydana gelen elektrik kaçağının önce refüjdeki su birikintisine, ardından caddeye sızan su birikintisine akım verdiği tespit edildi.

Su içerken elektrik akımına kapılarak ölen köpek, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı (21 Ekim 2024)
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı