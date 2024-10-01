Adana'da 'Kefen param' diyerek yüzüğünü vermeyen kadını öldüresiye dövdü!

Daha sonra kadını banyoda ıslatıp kapıyı üzerine kilitledi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise mahalle sakinleri tarafından hortumla dövüldü ve ambulansla hastaneye götürülürken kaçtı.

Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim A., akrabası 70 yaşındaki Harun Eşim'in evine ziyarete gitti ve burada Harun Eşim'in yüzüğünü çalmak istedi.

Yaşlı kadın direnip "kefen param" diyerek yüzüğü vermeyince, Halil İbrahim onu öldüresiye darp etti. Kadını banyoya sürükleyip su tuttuktan sonra kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Mahalle sakinleri durumu fark edince Halil İbrahim A.'yı yakalayıp hortumla dövdü. Olay yerine gelen ambulanslar kadını ve şüpheliyi hastaneye götürdü. Şüpheli, yolda iyi olduğunu söyleyip ambulanstan kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Harun Eşim, Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay sırasında annesinin evde tek olduğunu belirten 45 yaşındaki Mukaddes Çınar, "Annem evde tek otururken olay meydana geldi. Annemi tek görünce, 'kefen param' dediği yüzüğünü almaya çalışmış. Daha sonra zorla yüzüğü ve cep telefonunu alıyor. Annemi dövdüğü yetmediği gibi, banyoda suya tutup sonra üzerine kapıyı kilitliyor. Dış kapıyı da kilitleyip kolunu kırıyor ki kimse içeri girmesin. Mahalleli daha sonra adamı dövdü. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum dövenlere" dedi.