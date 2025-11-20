Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Sokakta 20 yaşındaki Mustafa Ö. ile ağabeyi 24 yaşındaki Kemal Ö. ve komşuları 19 yaşındaki A.P. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü; tarafların yakınları da olaya dahil oldu.

Kavgada 55 yaşındaki baba Murat Ö. ile oğulları Mustafa ve Kemal Ö. bıçakla yaralandı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Baba Murat Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğullarının tedavisi ise sürüyor.