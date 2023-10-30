Adana'da kumar denetimi 6 gün sürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde kumar oynatan işletmelere yönelik 23-29 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Adana'da kumar denetimi 6 gün sürdü


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 23-29 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde düzenledikleri huzur güven uygulamalarında uyuşturucu tacirlerine ve kumar oynatan işletmelere baskın yaptı.

İlçe geneli yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 49 mermi ele geçirilirken, net ağırlığı 237 gram ve 131 tablet uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu yapımında kullanılan 5 kilo madde ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. İlçede kumar üzerine yapılan denetimlerde ise bir işyerine kumar oynatmadan, 3 şahsa da kumar oynamaktan işlem yapıldı.

İlçe genelinde trafik denetimlerinde 12 araç sürücüsüne modifiye, 73 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden trafik idari para cezası uygulandı. 3 motosikletin trafikten men edildiği belirtildi.
Denetimlerde 3'ü, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 12 aranan şahıs yakalandı.

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