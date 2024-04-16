Adana’da lüks otomobil otobüs durağına daldı: 7 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre, Uğur A. 01 AHS 142 plakalı otomobilinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, otobüs durağına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Osman K. ve Metin C.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.