Adana’da lüks otomobil otobüs durağına daldı: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Adana’da lüks otomobil otobüs durağına daldı: 7 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına çarparken, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Uğur A. 01 AHS 142 plakalı otomobilinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, otobüs durağına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Osman K. ve Metin C.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.aw183543-01.jpg

aw183543-02.jpg

aw183543-03.jpg

Son Haberler
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı Gündem
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı Ekonomi
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Ümit Özat başdanışman oldu Spor
Ümit Özat başdanışman oldu
Getir'den flaş karar Gündem
Getir'den flaş karar
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli Ekonomi
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti Gündem
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti