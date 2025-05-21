Adana’da makas faciası! Sürücüye rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da makas faciası! Sürücüye rekor ceza

Adana’da bir sürücü, makas atarken zincirleme kazaya neden oldu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen kişinin 3 ayrı araca hasar verdiği tespit edildi. Sürücüye para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 01 CSL 04 plakalı otomobille trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca vurdu. Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri sürücü E.K.'nin ehliyetinin olmadığını belirledi. E.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten toplamda 27 bin 944 TL para cezası uygulandı.

Sürücünün Almanya doğumlu olduğu ve oradan geldiği öğrenildi.

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