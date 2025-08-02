Adana’da nem bunalttı, yaylacılar doğal kaynak sularında serinledi

Adana'da etkili olan yoğun nem, vatandaşları yaylalara yönlendirdi. Ancak yaylalarda da sıcak ve nem etkili olunca, doğal kaynak suları ilgi gördü. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi Mahallesi'nde tarihi ve doğası ile Adanalıların sıcaktan kaçış noktası oldu. Aileler, kaynak sularının ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkardı. Mahallede bulunan kanyonda bir yandan doğanın eşsiz manzarasının keyfini süren vatandaşlar, diğer yandan çocuklarını buz gibi doğal kaynak sularında serinletti.

"KÖYÜMÜZ CENNET GİBİ"

Doğanın keyfini çıkaran Eylül Nakkaş, "Köyümüz cennet gibi. Burada ırmağımız var, yüzüyoruz, serinliyoruz. Yüzme bildiğim için çok eğleniyorum. Adana sıcak bir yer; uyanınca yanıyorum, suya girince serinliyorum. Eve gidince yine çok sıcak oluyor" dedi.

Eren Akdoğan ise Adana'nın çok sıcak olduğunu köye serinlemeye geldiklerini söyleyerek, "Hava çok sıcak, su ise çok soğuk. Burası doğa cenneti, atlama yerleri var, çok keyifli" diye konuştu.

Gençlerden Göktürk Kurtaran da "Akrabalarımızın yanına geldik, serinliyoruz. Doğaya hayran kaldık" dedi.