Adana'da öğrencilere davullu zurnalı eğlence

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da öğrencilere davullu zurnalı eğlence

Okullarda yarı yıl tatili öncesinde etkinlik haftası gerçekleştiriliyor. Etkinlik haftası kapsamında Adana'da bir okulda öğrenciler davul zurna ile eğlendiler.

Okullarda yarı yıl tatili öncesi 13-16 Ocak tarihleri arasında sosyal etkinlik yapılmasına karar verilmesinin ardından Adana Kozan ilçesinde bir okulda Adana usulü etkinlik yapıldı.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu yönetimi öğrencilere davul zurnalı eğlence düzenledi. Bölgenin yöresel müziklerinin çalındığı etkinlikte öğrenciler öğretmenler ile birlikte halay çekip oynadı.

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Davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade ederken okul bahçesinde renkli görüntüler oluştu.

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Okul Müdürü Seyban Karaköse, Adana usulü bir etkinlik düzenlemek istediklerini, herkesin doyasıya eğlenerek birinci dönemin stresini attığını söyledi.

Adana'da öğrencilere davullu zurnalı eğlence

Adana'da öğrencilere davullu zurnalı eğlence

Adana'da öğrencilere davullu zurnalı eğlence

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