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Adana'da PKK talimatıyla ormanı yakan sanık hakim karşısında

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:21
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Adana'da ormanı yakan zanlının yargılanmasına başlandı

Adana'da PKK talimatıyla ormanı yakan sanık hakim karşısında
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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre;  Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan R.B, Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkarmadığını ve terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planlamadığını belirten sanık R.B, "Bana Tarsus'ta tanımadığım bir kişi pazarcılık işiyle uğraşmam nedeniyle nakliye teklifinde bulundu. Bu kişi bana kamyonunun bozulduğunu ve sanayide iki adet kamyon parçasının bulunduğunu belirterek bunları getirmemi istedi. Ben de Mersin'e giderek parçaları sanayiden aldım ve Tarsus'ta ismini bilmediğim bu kişiye teslim ettim. Yüksek hızlı tren hattına saldırı planlamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'nin tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan 3 tanığın diğer celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 13 Ağustos'ta Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı ve Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı gerekçesiyle 4 Eylül 2022'de tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen R.B. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

 

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