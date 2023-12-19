Adana'da oto galeri önündeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Adana'da oto galeri önündeki otomobil alevlere teslim oldu
Adana’nın Kozan ilçesinde oto galeri önünde park halindeki bir otomobil kundaklandı. Aracın yandığını gören galeri sahibi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay, Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeye kişi veya kişiler oto galerinin önündeki park halinde bulunan otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler ardından bölgeden kaçtı. Aracın yandığını gören galeri sahibi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

aw101957-02.jpg

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İlgili Haberler
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın
Sakarya'da çıkan yangın bir mahalleyi sokağa döktü
Sakarya'da çıkan yangın bir mahalleyi sokağa döktü
Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
Kayseri’de iş yeri deposunda yangın
Kayseri’de iş yeri deposunda yangın
Son Haberler
UKİ Kaban Ekonomi
UKİ Kaban
Galatasaray sahasında 3-0 kazandı Spor
Galatasaray sahasında 3-0 kazandı
Trabzonspor cephesi yarıda kalan İstanbulspor maçı için ne dedi? Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama Spor
Trabzonspor cephesi yarıda kalan İstanbulspor maçı için ne dedi? Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama
Küllükte unutulan sigara evi yaktı Yaşam
Küllükte unutulan sigara evi yaktı
Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici geceler yaşıyoruz Spor
Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici geceler yaşıyoruz
Ülke futbolu ne hale geldi! Recep Çınar yazdı Spor
Ülke futbolu ne hale geldi! Recep Çınar yazdı
İstanbulspor Trabzon maçında neden sahadan çekildi? Volkan Aliakar açıkladı Spor
İstanbulspor Trabzon maçında neden sahadan çekildi? Volkan Aliakar açıkladı