Adana'da oto galeri önündeki otomobil alevlere teslim oldu

Olay, Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeye kişi veya kişiler oto galerinin önündeki park halinde bulunan otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler ardından bölgeden kaçtı. Aracın yandığını gören galeri sahibi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.