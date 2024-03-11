Adana'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Eray Kaya'nın idaresindeki kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde Z.Ö. yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.