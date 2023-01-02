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Adana'da otomobil karşıdan karşıya geçen iki kadına çarptı. 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından biri öldü, biri ağır yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:00
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Adana'da otomobil karşıdan karşıya geçen iki kadına çarptı. 1 ölü

Adana'da otomobil karşıdan karşıya geçen iki kadına çarptı. 1 ölü
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Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile ismi henüz belirlemeyen bir kadına, sürücüsü öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.

Aynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı otomobil de kadınlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kadın ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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