Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler (22)’i çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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