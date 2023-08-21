Adana’da otoyolda otomobiller çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA'nın haberine göre; yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller çarpıştı

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında otoyolun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AGL 258 plakalı otomobil ile 34 FH 9911 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AGL 258 plakalı araçta bulunan sürücü yaralanırken, araç içerisinde sıkıştı.

Yaralı sürücü kurtarıldı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralı sürücü, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyol trafiğe açıldı

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazanın nedenini araştırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.