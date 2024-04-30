Bahçeli kızgınlıktan küplere binecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e randevu vermeden önce MHP Genel Başkanı’nı evinde ziyaret etti.

Bana gelen kulis bilgilere göre Erdoğan Bahçeli’ye şunu da sormuş;

-Özgür Özel ile görüşmem sizi rahatsız eder mi?

Görüyorsunuz AKP’yi 31 Mart’ta ikinci parti yapan seçmenin gücünü değil mi?

Yerel seçim mağlupları birbirlerinden onaysız CHP lideri ile görüşmeye bile korkuyorlar.

Eğer CHP 31 Mart’ta ikinci, AKP birinci parti olsaydı Erdoğan, CHP Genel Başkanı ile asla görüşmezdi.

Bahçeli’nin desteği Erdoğan’ı o koltukta oturtuyor.

Devlet Bahçeli, “Yokuz” derse, saray iktidarı Erdoğan’ın başına yıkılır.

Erdoğan bu yüzden Bahçeli’den onay almadan adım atamaz.

Yeni anayasa ile milleti uyutma projesi de gündemde.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin fikir sahiplerinden Mehmet Uçum, “Yeni Anayasa” için ilkeleri “X” hesabından açıkladı.

“Yeni Anayasanın Ana İlkeleri Neler Olabilir?” başlığı ile olmaz olmaz başlıkları şöyle sıraladı.

-“Sivil bir anayasa.

-Özgürlükçü bir anayasa.

-Koruyucu bir anayasa.

-Sosyal bir anayasa.

-Gelişkin demokrasiye imkân veren bir anayasa.

-Millî bir anayasa.”

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan Uçum’un anayasa paylaşımını dikkatle inceleyerek mevcut anayasa ile farklı noktalarını anlatmasını rica ettim.

Eminağaoğlu dedi ki;

“Yazılan ve başlıkla biten görüşlerinin çok büyük bir bölümü darbe anayasası diye eleştirdikleri mevcut anayasada yer alıyor.

14 paragraflık yeni anayasa önerisinde yer alan bazı ifadeleri var ki bunlar da yasa ile düzenlenebilir.”

Uçum’un yeni anayasa önerilerinden mevcut anayasada olmayan değişik fikirlerini inceledim.

Uçum diyor ki; Halkın milletvekilini geri çağırma hakkı.

-Diyorum ki; Milletvekilini halk mı seçiyor ki geri çağırma hakkı olsun.

Uçum diyor ki; Halkın yasa teklif hakkı.

-Diyorum ki; Siz önce muhalefetin haklı yasa tekliflerini Meclis’te destekleyin. Sonra halktan gelen yasa tekliflerine bakalım.

Uçum diyor ki; Halkın itiraz edici referandum hakkı.

-Diyorum ki; Halk yeni anayasa değil, fakirlikten kurtulmak istiyor. Yeni anayasa karın doyurmaz ki. Halk referandumda kabul ya da reddeder.

Uçum diyor ki; Halkın soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı,

-Diyorum ki; Eyvahlar olsun, ‘Anayasa Mahkemesi kapansın’ diyen, Can Atalay başta Anayasa Mahkemesi kararlarına isyan eden, HDP ve DEM kapatılsın diyen Bahçeli, bu maddeyi okuyunca kızgınlıktan küplere binecek.