Adana'da polise silah ve bıçakla direnen kişi gözaltına alındı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kişi ailesini silahla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları adreste yaptıkları çalışmada, şüpheli K.D'nin elinde tabanca ve bıçak olduğunu ancak kimseyi rehin almadığını belirledi.

K.D.'nin görüşme yaptığı müzakereci polise ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak istediğini ardından da polislere teslim olacağını söylemesi üzerine ekipler, ismi açıklanmayan kadına ulaşmak için çalışma başlattı.

Bu sırada K.D.'nin elindeki silahlarla balkona çıkması üzerine özel harekat polisleri kapıyı kırarak eve girdi.

Uzun namlulu silahlar ve kalkanlarla K.D.'yi balkonda sıkıştıran ekipler, teslim olma çağrısı yaptı.

Ancak ekiplere direnmeye devam eden K.D., eşinin olay yerine gelmesinin ardından teslim oldu.

Gözaltına alınan K.D., zırhlı araçla polis merkezine götürüldü.