Adana'da puanlar paylaşıldı!

Kaynak: DHA
Adana'da puanlar paylaşıldı!

Adanaspor, TFF 1. Lig 21. Hafta maçında sahasında Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig 21. Hafta maçında Adanaspor, sahasında Iğdır FK ile karşılaştı. Karşılıklı ataklara rağmen karşılaşma 0-0 golsüz berabere sonuçlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5’inci dakikada Iğdır FK’nın sol kanattan atağında Gökcan, topu ceza sahasına ortaladı. Donkor’a çarpıp, kaleye yönelen topu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.

54’üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına geçen Endri Çekici, ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ciss’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

75’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Iğdır FK’de Fofana, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Fofana, Muammer’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

80’inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Eysseric, kalenin sağına şutunu çekti. Kaleci Nurullah, yerden gelen topu kurtardı.

90+1’inci dakikada Iğdır FK’nın atağında Eysseric, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Kaleci Nurullah, topu köşeden kornere çeldi.

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ADANASPOR : 0 IĞDIR FK:0

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak, Innocent (Dk. 46 Endri Çekiçi), Ciss (Dk. 67 Fofana), Sadiku, Çikalleshi, Ivan

IĞDIR FK: Bahadır Güngördü- Alim Öztürk, Alperen Selvi, Cebrail Karayel, Conte, Regattin (Dk. 73 Eysseric), Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Muammer Sarıkaya, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Malle (Dk. 86 Bruno)

SARI KARTLAR: Innocent, Cikalleshi, Fofana (Adanaspor), Regattin, Alim Öztürk, Mert Çölgeçen (Iğdır FK)

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