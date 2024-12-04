Adana’da şehit konvoyunda kaza! Yaralılar arasında şehidin halası da var

Kaynak: İHA

Adana'daki törenin ardından Feke'ye giden şehit konvoyundaki kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında şehidin halası da var.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı.

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-2.jpg

Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde, şehidin konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-1.jpg

Kazada biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-3.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-4.jpg

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-5.jpg

adanada-sehit-konvoyunda-kaza-yaralilar-arasinda-sehidin-halasi-da-var-yenicag-6.jpg

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda