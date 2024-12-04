Adana’da şehit konvoyunda kaza! Yaralılar arasında şehidin halası da var

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı.

Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde, şehidin konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Kazada biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.