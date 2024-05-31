Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Korkunç olay, 29 Mayıs'ta saat 18.00 civarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti. Kamyon şoförü Murat Kebude, 2023 yılında boşandığı eşi S.T.'den olan iki kızını alarak ve yaş pasta satın aldıktan sonra evine döndü. Bir süre sonra Kebude'nin eski baldızı Deniz Tuncel ve onun sevgilisi Şahan Uğurlu da eve geldi. Çıkan tartışmada Kebude, evde bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle Uğurlu'yu göğsünden vurarak öldürdü. Daha sonra çocuklarını alarak evden ayrılan Kebude, merdivenlerde Tuncel ile karşılaştı ve onu da göğsünden vurarak yaraladı. Olay yerinden ayrılan Kebude, otomobiliyle Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi'ndeki ailesinin evine gitti.

AİLESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uğurlu hayatını kaybetti. Deniz Tuncel ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesinin evinde yakalanan Murat Kebude, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARI TEYZESİNİN YANINA GÖNDERMEMİŞ

Kebude'nin, evine geldiğinde eski baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığı ve teyzelerine gitmek isteyen çocuklarına izin vermediği için tartışmanın çıktığı ortaya çıktı. Tuncel'in eve gelmesiyle birlikte sevgilisi Şahan Uğurlu'nun Kebude'ye yönelik "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun" şeklindeki sözleri üzerine tartışmanın büyüdüğü ve cinayetin işlendiği belirtildi.

'ÇOCUKLARIM YETİM KALDI"

Emniyette ifade veren Murat Kebude, "Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kebude, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.