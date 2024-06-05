Adana’da sıcak hava otomobil yaktı! Alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Adana’da sıcak hava otomobil yaktı! Alev topuna döndü

Adana'da aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi ve alev alan bir otomobil demir yığınına döndü.

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı ve araç termometrelerinin 50 dereceyi gösterdiği kentte, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobil yangını meydana geldi.

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Yangın büyüyerek otomobili tamamen sardı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

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Kent merkezinde termometrelerin 43 derece sıcaklık gösterdiği bu günlerde, vatandaşlar sıkça kullandıkları caddeleri terk etti ve gölgelik alanlara yönelerek serinlemeye çalıştı.

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Parklardaki çeşmelerde yüzlerini yıkayanlar ve sulama kanallarına giren çocuklar da dahil olmak üzere, Adanalılar sıcaktan korunmanın yollarını aradı.

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Parkta eşiyle yürüyen 70 yaşındaki Hüseyin Tatlı, haziran ayının sıcak geçtiğini ve gölgede bile olsalar hava sıcaklığının hissedildiğini belirtti.

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Tatlı, geçmişte tarlada çalıştıkları dönemlerde yaşadıkları 'sarı sıcak'ın şimdikinden daha az hissedildiğini ifade etti.

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Sıcak havadan bunalan Adanalılar, serinlemek için parklara ve ağaç gölgelerine sığındı. Bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzmeyi tercih etti.

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Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalında yüzen çocuklar, çevredekilerin uyarılarına kulak asmadı. 17 yaşındaki Mehmet Can Aslan, haftada iki kişinin boğulduğunu belirterek, yüzme bildiği için korkmadığını ve genellikle yüzme bilmeyen çocukların boğulduğunu söyledi.

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