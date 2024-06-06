Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Yerel halk, serinlemek amacıyla tarihi Balıklıgöl'ün çevresindeki parklara ve yeşil alanlara akın etti.

Sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına ve tehlikeli olabileceğine aldırmadan süs havuzlarına girip serinlediler.

Bazı çocuklar, suya girmek için üzerlerindeki giysileri çıkarmayı bile gerekli görmedi. Aydınlatma sistemi nedeniyle elektrik akımı riski taşıyan havuzlarda yüzerek serinleyen çocuklar, kameralara yansıdı.

Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar, serinlemek için dondurma ve soğuk içecekler tercih etti.

Vatandaşlardan İbrahim Polat, Şanlıurfa'nın yaz aylarında aşırı sıcak geçtiğini belirterek, "Bu sıcaklıklar Temmuz ve Ağustos aylarında 50 dereceyi bulabiliyor.

Bu yüzden serin yerleri tercih ediyoruz. Bugün de çocuklarla serin olduğu için Balıklıgöl'e geldik. Hem serin havada vakit geçirdik hem de çocuklar dondurma yiyerek serinledi." şeklinde konuştu.