Adana’da silah, etil alkol ve kaçak alkol ele geçirildi

Adana’da umuma açık yerlere yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 14 litre etil alkol ve 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Adana’da silah, etil alkol ve kaçak alkol ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri umuma açık işletmelere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İş yerlerine yapılan denetimler sırasında 3 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 81 mermi, 36 tüfek fişeği, 14 sentetik uyuşturucu hap, 14 litre etil alkol ve çeşitli ebatlarda 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde de 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara ihlalı, TAPDK belgesiz çalışma, mesul müdürsüz faaliyet göstermesinden kaynaklı işlem yapıldı.

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