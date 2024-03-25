Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu
Adana’da silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şahıs yakalanırken 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca şarjörü ve bin 334 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon esnasında yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D. ve İbrahim Ö. tutuklandı ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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